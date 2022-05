“Ecco dove andrei…”, addio PSG: l’argentino spiazza tutti

PSG, le dichiarazioni esplicite di un calciatore sul proprio futuro sorprendono i tifosi per la schiettezza con cui arrivano.

È tempo di tirare le somme per il PSG. La stagione che mestamente sta terminando dopo la conquista di un ennesimo campionato mai a rischio per i parigini sa di rimpianto. Il club di Al-Khelaifi, infatti, stava riuscendo nell’impresa di buttare fuori dalla Champions il super Real Madrid che stiamo ancora ammirando e che è arrivato in finale.

Dopo la vittoria dell’andata al Parco dei Principi, il ritorno al Bernabeu sembrava stesse filando liscio fino all’improvviso errore di Donnarumma. A quel punto, Neymar e compagni non sono riusciti a mantenere il polso della situazione cadendo sotto i colpi di Benzema. Impresa saltata e annata virtualmente finita in termini di ambizioni.

La sfida con i galacticos è stata un vero e proprio bivio che ha segnato quella che poteva essere una stagione stellare in una anonima. Non resta che ridefinire gli obiettivi per la prossima stagione e puntellare una rosa piena di situazioni da risolvere tra contratti in scadenza e giocatori poco motivati. Tra questi, c’è chi non si è fatto troppi problemi nell’ammettere dove sarebbe disposto a trasferirsi.

PSG, la sincera ammissione di Paredes sul suo futuro

Paredes, approdato a Parigi nel 2019, è tra gli indiziati a lasciare il PSG. L’ex conoscenza del calcio italiano, che fa parte della “colonia argentina” del club assieme a Icardi, Di Maria (anche loro possibili partenti) e Messi, ha il contratto in scadenza l’anno prossimo.

“Il Real Madrid è un club importante e chiunque sogna di giocare lì. Ritorno in Argentina? Il Boca Juniors mi piacerebbe.” Ai microfoni di Tyc Sports, come un fulmine a ciel sereno, arrivano delle dichiarazioni piuttosto esplicite. Il centrocampista, infatti, non sembra farsi troppi problemi nell’ammettere in quale squadra gli piacerebbe giocare. E la scelta ricade proprio su quel club che un paio di mesi fa aveva approfittato di una incertezza di Gianluigi Donnarumma in Champions League. Non manca anche la destinazione preferita per un ritorno in madrepatria.