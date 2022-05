“È in pensione?”: Verona-Milan, i tifosi hanno scelto il peggiore in campo

Verona-Milan, l’1-2 fa esultare i tifosi rossoneri. Qualcuno, però, ha puntato il dito contro uno dei senatori: aspre critiche sui social.

Verona-Milan è finita da pochi istanti. La formazione di Stefano Pioli conquista la vittoria grazie ad una doppietta di Sandro Tonali ed al gol di Alessandro Florenzi nel finale che consentono ai rossoneri di superare l’Inter di Simone Inzaghi e di riportarsi al primo posto in classifica generale.

Il club rossonero supera non senza fatiche il Verona di Igor Tudor nel posticipo serale della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Decisivi, ora, i prossimi 180 minuti: nelle prossime due gare si deciderà il vincitore dello scudetto. In ogni caso, la prestazione dei rossoneri è positiva: l’importante era vincere per non rischiare di compromettere il finale di stagione.

Verona-Milan, Kessié criticato dai tifosi

Nonostante la vittoria i tifosi del Milan hanno comunque puntato il dito contro uno dei calciatori in campo allo stadio Marcantonio Bentegodi. A non convincerli a pieno, infatti, è stata la prestazione di Franck Kessié. Su ‘Twitter’, durante la partita e subito dopo il fischio finale, in tantissimi hanno criticato la gara del centrocampista rossonero che a fine stagione saluterà il club a parametro zero.

Molti hanno inoltre criticato la decisione di Stefano Pioli di non sostituirlo e di tenerlo in campo per tutti i novanta minuti di gioco. L’atteggiamento del calciatore, però, non è piaciuto a tantissimi: “Perché Kessie gioca come se fosse un giocatore in pensione?”, scrive un utente. Questo il tono dei numerosi tweet contro il calciatore: tra il serio ed il faceto, è lui il peggiore in campo.