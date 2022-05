Arrivo in Italia e incontro: Lazio, i tifosi sognano la cessione

Mentre il Milan è in procinto di cambiare proprietà, anche per la Lazio avanza una suggestione, che già fa sognare i tifosi biancocelesti.

L’emoticon su Instagram ha creato un caso o forse svelato una realtà. Il fondatore e CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha aperto scenari insospettabili per la Lazio e anche dato il via ai sogni dei tifosi biancocelesti di successo con un commento a un post di Twitter dopo la rete di Luis Alberto, in occasione della gara contro la Sampdoria. Una circostanza inusuale alla quale si è poi collegata una realtà concreta.

Non appena, infatti, il ricco imprenditore ha lasciato una sua impronta social, si è fatta avanti la suggestione che possa essere interessato a rilevare la Lazio di Claudio Lotito. In realtà, riferisce ‘Il Messaggero’, Zhao sarebbe propenso a investire nel mercato italiano e quello del calcio è uno dei business più importanti soprattutto d’ingresso al paese.

Inoltre, il fondatore di Binance dovrebbe giungere in Italia tra oggi e domani, a Roma. Secondo le informazioni del quotidiano, incontrerà proprio Ciro Immobile. Zhao, infatti, dovrebbe stringere un accordo con l’azienda multigaming GL17CH dell’attaccante biancoceleste.

La Lazio cambia proprietario? Avanza la suggestione Binance

L’azienda di Zhao si occupa di cryptovalute e il suo mercato è in espansione, per tale ragione è interessato alla piattaforma di Immobile ma chissà che l’incontro non possa favorire anche altri scenari. D’altronde, proprio Binance ha partecipato all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, quindi c’è da aspettarsi che grandi investimenti siano nel mirino.

Da parte di Lotito non ci sono stati moniti di cessione, ma non è difficile immaginare che l’epoca post-pandemia sia difficile da affrontare e superare. L’offerta dinanzi alla quale il patron biancoceleste sarebbe disposta a negoziare è di 600 milioni di euro. Cifre decisamente molto elevate, ma alla portata di imprenditori come Zhao. Sognare non costa nulla e su Twitter i tifosi della Lazio hanno cominciato a farlo.