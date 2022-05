Juve-Inter, forfait dell’ultimo minuto: salta la finale di Coppa Italia

Tegola in vista di Juve-Inter. Brutte notizie per l’allenatore che dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori in vista della finale.

Mancano ormai poche ore alla finale di Coppa Italia, che metterà di fronte due squadre in lotta perenne nel corso della loro storia. Il derby d’Italia, da una parte la Juventus e dall’altra l’Inter, una sfida dal sapore intenso ed un trofeo in gioco che di sicuro aumenterà anche il peso specifico dei minuti in campo. I nerazzurri sono ancora in corsa per lo Scudetto, mentre la Vecchia Signora probabilmente dovrà accontentarsi del quarto posto, a meno che il Napoli non si renda protagonista di una clamorosa debacle.

Questo aspetto potrebbe favorire una Juve mentalmente più leggera rispetto agli avversari? Possibile, anche se in partita secca spesso questi discorsi finiscono in secondo piano, per lasciare invece spazio all’imprevedibilità. Sarà cosi anche nella sfida di domani allo Stadio Olimpico.

Juve-Inter, brutte notizie per Inzaghi: tegola verso la finale

Certo, i valori in campo avranno un peso importante ma molto dipenderà anche dall’integrità fisica dei giocatori che scenderanno in campo. Arrivati ormai alla fase finale della stagione, è plausibile che qualcuno non sia al top o che, addirittura, finisca per dare forfait proprio all’ultimo momento. Se sa qualcosa Simone Inzaghi.

Se è vero che l’allenatore ha recuperato Bastoni, che dunque sarà disponibile per la sfida contro la Juventus, è altrettanto vero che non potrà contare su Matias Vecino: come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il centrocampista in queste ore è vittima di un risentimento muscolare e dunque salterà la finale contro la Juventus.