Juventus-Inter, la notizia è una manna per Inzaghi e i tifosi

La buona notizia arrivata durante la sessione d’allenamento di oggi può rivelarsi molto importante nella sfida di domani contro la Juventus

Sta per terminare il conto alla rovescia in vista della finale di Coppa Italia. All’Olimpico è ormai tutto pronto per assegnare il secondo titolo della stagione. Il primo è stato consegnato a Milano e ha visto prevalere l’Inter di misura.

Una gara molto combattuta e non troppo emozionante fino agli ultimi minuti. I bianconeri, in quel caso, poco meno di quattro mesi fa, sono passati in vantaggio dopo 25 minuti di gioco con Weston McKennie. Una rete a cui ha risposto l’Inter poi dieci minuti più tardi con un calcio di rigore di Lautaro Martinez. Il gol che ha poi deciso la sfida è arrivato in maniera rocambolesca a pochi istanti secondi dalla fine del secondo tempo supplementare. In questo caso è stato Alexis Sanchez a depositare il pallone in rete. Simone Inzaghi ora andrà a caccia del bis e può farlo con un recupero importante. Il tecnico piacentino ha ricevuto buone notizie dall’ultimo allenamento prima della finale.

Inter, Bastoni è recuperato: il difensore favorito per giocare titolare, si ferma invece Vecino

Al termine dell’allenamento, la società nerazzurra ha aggiornato la situazione fisica dei suoi calciatori mediante un report. Questo ha regalato buone notizie per i tifosi interisti ma pure per Simone Inzaghi che potrà contare a tornare su di lui. L’ex Atalanta si è allenato regolarmente negli ultimi due giorni e pertanto inscrive il suo nome ad una possibile maglia da titolare contro la Juventus.

Per Inzaghi potrebbe tornare di moda la difesa con Skriniar e De Vrij, completata da Bastoni. Il calciatore è dunque pronto a rilevare Federico Dimarco che lo ha sostituito in questa fase.

Inzaghi dovrà invece rinunciare a Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio salterà la gara a causa di un risentimento muscolare.

Il calciatore, punta a rientrare quantomeno in occasione della partita che concluderà la stagione contro la Sampdoria, a San Siro. Per Vecino, in scadenza di contratto, potrebbe trattarsi poi anche della sua ultima in assoluto con la maglia dell’Inter.