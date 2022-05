Mercato Roma, la tripla idea di Mourinho fa sognare i tifosi

Il mercato della Roma potrebbe accendersi in maniera concreta già nel corso delle prossime settimane. Caccia a un nuovo attaccante, un centrale difensivo e un centrocampista in caso di addio a Veretout o Cristante

Una finale di Conference League da portare a casa poi spazio ai nuovi obiettivi mercato in vista della prossima stagione. La Roma di Mourinho ha già chiare le nuove strategie e possibili obiettivi futuri. Caccia a un vice Abraham, con Shomurodov possibile sacrificato per far cassa.

L’ex Genoa potrebbe lasciare la Capitale per abbracciare una nuova avventura che gli permetta di scendere in campo in maniera più costante. Chi arriverà al suo posto? Occhi puntati su Scamacca, anche se non sarà facile convincere il Sassuolo a dire sì. 40 milioni la valutazione del centravanti della Nazionale.

Non solo, la Roma punterà il dito anche su un nuovo centrale di difesa, un difensore giovane, ma allo stesso tempo esperto e adattabile sia in caso di difesa a quattro, sia in caso di difesa a tre. Mourinho sfilerà la sua classifica delle sue preferenze al termine della stagione.

Mercato Roma, a centrocampo spuntano Jorginho e Matic

Dall’Inghilterra starebbero trovando piccole conferme le voci sull’accostamento Jorginho-Roma. Il centrocampista piace a Mourinho per via delle sue qualità da regista e costruzione della manovra, ma attualmente non ci sarebbero stati contatti diretti tra Roma e Chelsea. I tifosi della Roma, dal canto loro, sono pronti a sognare una grande campagna acquisti.

Assalto alla vittoria in Conference League, poi spazio alla programmazione del futuro. Non solo acquisti, occhio anche al piano cessioni. A centrocampo uno tra Cristante e Veretout potrebbe dire addio. Verso l’addio anche Vina, Carles Perez e, come detto, anche Shomurodov.