“Torna a casa”: Juventus, chiamata dell’ex per la svolta sul mercato

L’ex centrocampista della Juventus non ha resistito per una chiamata che potrebbe svoltare il mercato

La Juventus questa sera scenderà in campo nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Un torneo molto bistrattato, ma che potrebbe dare la possibilità di alzare un trofeo e salvare la stagione. Da una parte ci sono i bianconeri, che non restano con ‘zero tituli’ dal 2010/11 e hanno già perso la Supercoppa italiana proprio contro i nerazzurri. D’altra parte, Inzaghi vuole il suo secondo trofeo prima di giocarsi il tutto per tutto per vincere lo scudetto.

Il punto, però, è un altro. Sarebbe davvero ‘salva’ la stagione della Juventus con la vittoria della Coppa Italia? I dubbi sono leciti, vista la distanza dal primo posto, lo 0-3 in casa col Villarreal in Champions e la sconfitta in Supercoppa. Tante delusioni e poche gioie, nonostante l’entusiasmo di Vlahovic. Nel prossimo mercato servirà una svolta per rinforzare il centrocampo, che anni fa era il reparto più forte dei bianconeri. Probabilmente anche più della difesa. E non si è fatta attendere la chiamata dell’ex per Pogba.

Juventus, Pepe ‘chiama’ Pogba

Simone Pepe, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it: “I bianconeri sono abituati ad avere altri obiettivi, ma questa Coppa può salvare la stagione. A Pogba dico semplicemente torna a casa. Chiellini d’ora in poi potrà mettere in pratica tutte le serate passate sui libri nei ritiri, Bonucci era capitano anche senza la fascia”. Pogba lascerà il Manchester United a parametro zero e ci sono diverse squadre su di lui, non solo la Juventus.

In passato si era parlato anche di Real Madrid e PSG, ma è chiaro che il meglio di sé lo ha dato con la Juventus, in Serie A. Tornare a vestire la maglia dei Red Devils non è stato un successo, nonostante alcune coppe vinte ai tempi di Mourinho. E Pepe ha provato a far ‘tornare a casa’ il Polpo Paul per avviare un nuovo ciclo con Allegri alla guida.