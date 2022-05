Juventus, l’ex Inter provoca e piazza la stoccata: che smacco ad Allegri

Ore calde in casa Juventus: a pochi giri di orologio prima della finalissima contro l’Inter, l’ex nerazzurro provoca e piazza la stoccata ad Allegri.

Ancora qualche ora e poi sarà fischio di inizio. Juventus e Inter si danno appuntamento sul terreno dell’Olimpico di Roma, per una finale di Coppa Italia che può dare un vero e proprio senso alle rispettive stagioni.

Soprattutto in casa Juventus, la vittoria della coppa nazionale è l’unico rimedio per non terminare questa stagione con zeru tituli. Un qualcosa che non accade da oltre dieci anni e che sarebbe un’onta fin troppo pesante sull’avvio dell’Allegri-bis.

Certo, l’Inter non ha certo la testa più leggera: perdere la Coppa Italia contro la Juventus e lo Scudetto contro il Milan rischia di rappresentare un terribile uno-due che può mettere al tappeto l’umore e lo status del popolo nerazzurro.

Juventus-Inter, l’ex Berti provoca e piazza la stoccata: smacco ad Allegri

“La Juventus è a riposto da un anno, certo che parte avvantaggiata contro l’Inter…”, commenta stuzzicando l’ex nerazzurro Nicola Berti. A ‘La Gazzetta dello Sport’, lo storico centrocampista meneghino ha provocato (simpaticamente) i rivali bianconeri e spiegato il motivo di così tanto ‘riposo’ da parte della Juventus: “Allegri e i suoi hanno impostato tutta la stagione sulla Coppa Italia“.

Un commento scherzoso, quello di Berti, che però pizzica la Vecchia Signora e il suo bisogno di dover vincere la finale di Roma per non terminare questa stagione a mani vuote.

“Per me vincerà l’Inter ai supplementari. Magari ci farà vincere Barella con una rete al 119’…”, poi conclude l’ex mediano nerazzurro. Una speranza e un augurio che anche i suoi vecchi tifosi vorrebbero vedere compiersi nella notte dell’Olimpico.