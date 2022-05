Tra Vlahovic e la Juventus spunta Ibrahimovic: il motivo

Vlahovic non sta vivendo un momento brillante alla Juventus. Alla vigilia della finale di Coppa Italia arriva anche il paragone con Ibra.

La storia di Dusan Vlahovic con la Juventus è appena agli inizi. Ingeneroso e strumentale giudicare le prestazioni dell’attaccante ex viola in base a qualche partita senza gol. Eppure qualche mugugno di troppo circonda i recenti passaggi a vuoto del calciatore serbo.

Dopo aver raggiunto medie stratosferiche, Vlahovic è stato protagonista di tre partite a secco unite a prestazioni non proprio brillanti. Alcuni hanno puntato il dito sul gioco di Allegri poco funzionale all’attaccante, altri sul semplice momento di forma no. Fatto sta che tutti i tifosi della Juventus sperano che il serbo possa sbloccarsi questa sera, regalando e regalandosi la Coppa Italia.

Primo trofeo italiano per Vlahovic e unico trofeo stagionale per la Juventus. Per questo la gara di stasera è importante sia per l’attaccante che per i bianconeri. Ad alleggerire la pressione sul calciatore ci ha pensato l’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene che, ai microfoni di Sky Sport, ha ‘protetto’ il suo attaccante.

Juventus, Arrivabene difende Vlahovic: “Vi ricordate Ibra?”

“Ricordate il primo anno di Ibrahimovic alla Juventus?” Arrivabene parte subito con il paragone pesante. “Anche lui aveva difficoltà, poi il secondo anno è esploso e sappiamo tutti che giocatore è diventato. Vlahovic è un grande calciatore e non si discute.”

Per Maurizio Arrivabene quindi è solo questione di tempo e di ambientamento. Anche se secondo il dirigente bianconero si sta un po’ esagerando, visto che comunque il serbo il suo valore, anche in bianconero, l’ha già dimostrato: “Si tratta solo di dargli tempo e fiducia, poi sarà tutto in discesa e dimostrerà il suo valore. Anche se secondo me non deve dimostrare nulla in quanto già l’ha fatto abbondantemente in questi ultimi mesi.”