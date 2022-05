Napoli, arriva il colpo di scena: alla fine può restare

Dopo le ultime prestazioni il suo addio al Napoli sembrava molto probabile. E invece la società è pronta ad accordargli fiducia.

La qualificazione in Champions League, vero obiettivo stagionale come ripetuto anche dal presidente De Laurentiis, non cancella, nei tifosi del Napoli, il rammarico per lo Scudetto sfuggito. Mai come quest’anno, per molti, riportare il titolo all’ombra del Vesuvio sembrava fattibile.

I tifosi partenopei invece dovranno ancora aspettare. Colpa dei troppi punti lasciati per strada, soprattutto in match che sulla carta sembravano abbordabili e che invece si sono rivelati un mezzo disastro. Come ad esempio la rocambolesca trasferta di Empoli, vero e proprio match da ‘bandiera bianca’ nel quale gli azzurri hanno ufficialmente abdicato alla lotta Scudetto.

Uno dei capri espiatori della sconfitta è stato Alex Meret. Il portiere ex Udinese è stato protagonista di un errore grossolano che ha consentito all’Empoli di trovare il gol del momentaneo pari. Dopo quell’errore in molti ritenevano che Meret, protagonista fin dal suo arrivo a Napoli di un’alternanza con Ospina nel ruolo da titolare, sarebbe stato accantonato dai piani societari per il futuro. E invece le cose sono completamente diverse.

Napoli, è deciso: si continua a puntare su Meret

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport la società partenopea sarebbe ancora intenzionata a puntare su Alex Meret. Il portiere della nazionale italiana infatti rientra, per età e ingaggio, perfettamente nei parametri imposti dal patron De Laurentiis. Il Napoli starebbe infatti pensando di procedere con il prolungamento del contratto.

L’errore di Empoli non avrebbe quindi pregiudicato nulla, con il Napoli intenzionato a puntare ancora su di lui, anche per far fruttare l’investimento dei 25 milioni che servirono per strapparlo all’Udinese. Meret dal canto suo attende, assieme al suo agente, di trovarsi a Castelvolturno per un faccia a faccia. Le sensazioni sono comunque estremamente positive.