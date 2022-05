Caos Juventus-Inter, è ufficiale: arriva il provvedimento che gela i tifosi

Juventus-Inter ha scatenato anche tante polemiche e reazioni, a tal proposito arriva un provvedimento: la decisione in merito a quanto accaduto

La Juventus è chiamata a rimettere insieme le carte e a capire come ripartire in vista della prossima stagione. In questa ancora in corso ha, sì, c’entrato l’obiettivo del quarto posto. Ma dalla Vecchia Signora, abituata a collezionare trofei, ci si aspetta sempre di più. Dopo la finale di Coppa Italia, persa contro l’Inter, è arrivato anche il provvedimento per un episodio in particolare.

La Juventus ha sicuramente accusato un contraccolpo nel corso della gara che si è svolta ieri allo Stadio Olimpico. Dopo aver ripreso a crederci, nel momento in cui sono stati in grado di ribaltare il risultato, i bianconeri si sono poi arresi al secondo ribaltamento di fronte. A favore dei nerazzurri.

Il risultato della gara si è infatti fermato sul 2-4 e l’Inter ha strappato solo ai tempi supplementari il sogno alla Juve di poter vincere almeno un trofeo in questa stagione. Nel corso del match, in ogni caso, è successo di tutto. Tante sono state le proteste e tanto è stato il nervosismo mostrato specialmente dalle panchine. Lo stesso Massimiliano Allegri, sul finire dei tempi supplementari, è stato espulso dall’arbitro Valeri. Ecco allora qual è stata la decisione del Giudice sportivo in merito a quanto accaduto.

Juventus-Inter, dopo il caos della gara arriva la decisione del Giudice sportivo: squalifica e multa per Allegri

Massimiliano Allegri, dopo essere stato ammonito sul finale del secondo tempo, ha avuto una dura reazione nel corso dei tempi supplementari. La sua permanenza a bordocampo è durata perciò fino al 104′, cioè fino al momento in cui Valeri l’ha espulso. Gli animi tra le due panchine si sono infatti accesi dando vita a minuti di caos.

Su quanto avvenuto ieri, quindi, si è espresso quest’oggi il Giudice sportivo. Allegri è perciò stato squalificato per una giornata in Coppa Italia e gli è stata commissionata una multa di 10mila euro. Le motivazioni: “Per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanatosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria. Assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara”.