Donnarumma gela il PSG: l’avvertimento spiazza il club e i tifosi

Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma torna a parlare dopo le difficoltà avute negli ultimi mesi in Francia.

La stagione di Gianluigi Donnarumma al Psg non ha rispettato le aspettative. Il giocatore è stato uno dei colpi della sontuosa campagna estiva del club francese, ma per diversi motivi non ha mantenuto gli eccellenti standard delle annate precedenti.

Dopo gli ultimi difficili mesi il portiere del club francese e della Nazionale italiana ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di France Presse. Il calciatore italiano ha trovato tante difficoltà ed è stato tra i protagonisti negativi dell’eliminazione della squadra di Pochettino dalla Champions League. Tanti i temi trattati con il portiere che si è detto soddisfatto della stagione appena conclusa:

“Per questa stagione mi do 7 come voto. Non è stata un’annata facile, ma nelle condizioni in cui mi sono trovato credo di aver fatto bene. Ho giocato solo la metà delle gare e questo non è affatto semplice”. L’ex Milan ha ricevuto diverse critiche nelle ultime settimane, ma ha tenuto a ribadire la propria posizione.

Psg, Donnarumma parla del suo futuro

In questi mesi il dualismo tra il portiere azzurro e Keylor Navas ha fatto molto discutere e l’estremo difensore di Castellammare di Stabia si è mostrato abbastanza chiaro su questa situazione: “Sia io che lui siamo due bravi ragazzi e non ho alcun problema con lui. Penso che in questa situazione ce la siamo cavati bene”.

Gigio ha però continuato riservando una frecciata non da poco alla società transalpina: “Alternanza? Io penso che non dovrebbe esserci, il club deve fare delle scelte”. Donnarumma ha però concluso confermando che la prossima stagione resterà nel club francese, smentendo cosi le voci degli ultimi mesi.