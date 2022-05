“Non è semplice”: caos arbitri-Serie A, Rocchi rompe il silenzio e svela tutto

L’ultima giornata di Serie A e la finale di Coppa Italia hanno riaperto una vecchia ferita per quel che riguarda il mondo arbitrale.

Negli ultimi giorni la Serie A ed in generale tutto il calcio italiano hanno visto gli arbitri come grandi protagonisti. Nonostante l’ausilio di uno strumento importante come il Var la situazione a livello nazionale non è semplice ed in ogni gara vi sono tante critiche. Gli allenatori ed i tifosi di tutta Italia hanno notato queste difficoltà e la situazione è peggiorata negli ultimi giorni.

L’ultimo weekend di Serie A ha evidenziato situazioni al limite in un match decisivo per la lotta salvezza come Venezia-Bologna e soprattutto lo scontro per la qualificazione all’Europa League tra la Fiorentina e la Roma di Josè Mourinho, infuriato al termine del match. Il rigore concesso dopo pochi minuti alla formazione viola ha generato tante critiche e la furia del tecnico portoghese.

Al centro delle polemiche, tra gli altri, è finito il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Questi è ritenuto tra i principali responsabili della disfatta di questo settore e nelle ultime ore proprio Rocchi ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Serie A, le parole di Rocchi sul VAR

Nel corso della presentazione del libro dell’ex arbitro Lo Bello, Rocchi ha rilasciato dichiarazioni importanti che da un certo punto di vista fanno molto scalpore: “E’ stato un arbitro con la A maiuscola e non è semplice sostituirlo. Nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad un ricambio generazionale importante”.

Rocchi ha poi parlato del Var, strumento troppo spesso criticato nel mondo del calcio: “E’ uno strumento molto importante per il calcio moderno e sta portando giustizia”. Rocchi però continua confermando: “E’ anche vero che qualche errore resta, l’arbitro deve essere in grado di prendere una decisione”.