Donnarumma-Navas, la decisione del PSG spiazza: addio in estate

Donnarumma vs Keylor Navas: il dualismo si interromperà a fine campionato. Il Paris Saint-Germain ha preso una decisione definitiva.

Il Paris Saint-Germain ha soffiato al Milan il cartellino di Gianluigi Donnarumma lo scorso anno. Dopo una stagione in sordina condita da numerose panchina ed anche qualche critica. L’avvio di campionato, infatti, ha visto Gigio relegato al ruolo di secondo di Keylor Navas.

Le gerarchie dello spogliatoio parigino, infatti, sono state da subito ben chiare. Nonostante l’oneroso ingaggio, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha concesso spazio al portiere della Nazionale italiana soprattutto in Champions League. Fatale per il prosieguo dell’avventura nel torneo europeo, però, è stata per Donnarumma ed i francesi la doppia sfida contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Donnarumma sarà il portiere titolare del PSG

In ogni caso, il portiere italiano ha espresso più volte la propria fiducia nel club ed ha commentato il dualismo con il portiere costaricano. Proprio Navas, infatti, ha accumulato un minutaggio maggiore tra coppe e campionato. La cosa, dunque, ha scatenato il malumore dei supporters italiani del portiere ex Milan che, adesso, sembra vedere spuntare il sole all’orizzonte.

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe preso una decisione definitiva a proposito del duo Donnarumma-Navas. Chi sarà il titolare la prossima stagione? Le idee son chiare: toccherà a Gigio difendere i pali della porta del Parco dei Principi, ponendo fine così alla ‘concorrenza’ con Navas, vicino alla cessione. Il collega di reparto, infatti, vicino ai 35 anni, partirà già in estate. La destinazione? Secondo i colleghi francesi sul cartellino dell’ex Real Madrid ci sarebbero diversi club spagnoli ed inglesi.