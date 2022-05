Occhio Inter, l’annuncio del presidente gela Marotta: l’affare può slittare

Ultimi 180 minuti stagionali per l’Inter di Simone Inzaghi. La società nerazzurra lavora già al mercato in vista della prossima stagione.

Siamo ormai alle fasi finali della stagione e mancano 180 minuti al termine della Serie A. Inter e Milan si stanno contendendo la vittoria finale ed i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani. Con 4 punti il Milan potrà festeggiare la vittoria del campionato con la squadra di Inzaghi che terminerebbe cosi al secondo posto.

Il club nerazzurro giocherà domani sera a Cagliari in un match molto insidioso e già conoscendo il risultato di Milan-Atalanta. Oltre a questo la dirigenza lavora al mercato in vista della prossima stagione e sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza ed in particolare di Beppe Marotta.

Uno dei giocatori più volte accostati al club campione d’Italia è il difensore del Torino Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è una delle rivelazioni di questa stagione ed è ormai nel mirino dei principali top club italiani ed europei. Marotta segue Bremer da mesi ed il calciatore granata viene segnalato come il principale candidato per sostituire Stefan De Vrij, difensore dato in partenza.

Inter, l’avviso di Cairo su Bremer

La trattativa non si preannuncia affatto semplice. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Radio Deejay rilasciando dichiarazioni interessanti sul futuro del giocatore: “Ci sono molte squadre attorno a Bremer, ma non solo, anche ad altri giocatori”.

Con la gestione Juric il club piemontese ha vissuto una buona stagione e Cairo ha voluto sottolineare ciò, volendo ribadire una delle priorità della società: “Oltre alle questioni economiche dobbiamo pensare anche a mantenere la forza della squadra e provare a migliorarla con innesti di qualità”.