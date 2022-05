Donnarumma, niente da fare: la nuova sentenza delude l’ex Milan

In attesa di capire con chiarezza quale sarà il suo futuro ruolo nel PSG, Donnarumma incassa questa deludente sentenza.

La stagione di Donnarumma con il PSG, sebbene coronata comunque dalla vittoria della Ligue 1, non è stata proprio conforme alle aspettative. La costante del primo anno francese per il numero uno dell’Italia è stata l’alternanza con Keylor Navas.

Certamente Donnarumma avrebbe preferito gerarchie più chiare tra i pali, senza dove ogni volta vivere nell’incertezza della maglia da titolare. Il tecnico del PSG Pochettino non ha però mai voluto recedere dai suoi propositi e dalle sue idee circa un’alternanza quasi paritaria tra i due estremi difensori.

In attesa di conoscere quale sarà il futuro dei due portieri, se ci sarà un eventuale sacrificio di uno dei due, oppure se, come sembra, si possa continuare sulla falsariga della stagione che si sta appena concludendo, arriva una dichiarazione a tal proposito di un ex portiere molto amato dalle parti di Milano: Christian Abbiati.

Abbiati: “Rispetto la scelta di Donnarumma, ma…”

L’ex numero uno del Milan, che ha vestito la maglia rossonera in maniera discontinua dal 1998 al 2016 vincendo ben 3 Scudetto e una Champions League, ha parlato in un’intervista a Sportweek proprio di Donnarumma, della sua alternanza con Kaylor Navas e del suo addio burrascoso al Milan.

“La scelta di Donnarumma va rispettata.” ha sentenziato Abbiati. “Anche se poi è stato costretto a dividere la porta con Keylor Navas. Io non me ne sarei mai andato dal Milan. Milano è la mia città e il Milan è già una grande squadra. Capisco che abbia avuto la fretta di voler vincere. Ci è anche riuscito. Anche se alla fine l’obiettivo era la Champions League ed ha dovuto dividere la porta con Keylor Navas.”