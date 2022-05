Roma-Venezia, mani nei capelli per Mourinho: non succedeva da 17 anni

La Roma non va oltre il pari nella sfida contro il Venezia. Un dato lascia l’amaro in bocca alla squadra di Josè Mourinho.

Un pareggio amaro per la Roma. Quella contro il Venezia, sulla carta, risultava una partita più che abbordabile, considerando i valori in campo ma anche il fatto che la squadra avversaria era già matematicamente retrocessa. Eppure, per i giallorossi la partita si è messa male fin da subito, con la rete di Okereke che ha messo in salita la strada della squadra di Mourinho.

Poi il pareggio firmato da Shomurodov, ma anche la superiorità numerica per larga parte della partita, che di fatto non ha aiutato i padroni di casa a portare a casa il risultato pieno. Una vittoria che per alcuni sembrava scontata, ma che invece si è rivelata obiettivo ben difficile da raggiungere. Complice il grande orgoglio del Venezia, ma anche un pizzico di sfortuna.

Roma, che sfortuna all’Olimpico per Mourinho: spunta l’assurdo dato

La squadra giallorossa, dunque, porta a casa un punto nella sfida dell’Olimpico, l’ultima in casa. Ma c’è un dato che ovviamente lascia l’amaro in bocca per i tifosi giallorossi, soprattutto perchè non accadeva dalla stagione 2004/05.

La squadra di Mourinho, infatti, ha colpito ben quattro legni nel corso della partita. Come riportato da ‘OptaPaolo‘, era da ben 17 anni che la squadra giallorossa non prendeva tre legni nella stessa partita. Un dato che sottolinea anche la sfortuna dei padroni di casa, che le hanno provate tutte per cercare di vincere la sfida contro il Venezia.