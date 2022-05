Ronaldinho non si trattiene: la sentenza sul PSG gela il club

Le dichiarazioni dell’ex stella brasiliana Ronaldinho sul PSG. La sentenza sulla sua ex squadra è decisamente netta e inequivocabile.

Ronaldinho ha indissolubilmente legato il suo nome e la sua fama al Barcellona e in maniera decisamente minore al Milan. Ma ad inizio carriera, dal 2001 al 2003, il talento brasiliano ha anche vestito la maglia dei francesi del PSG.

Certo, non si trattava ancora del PSG degli sceicchi, quello delle innumerevoli stelle comprate a suo di milioni. Ronaldinho ha comunque lasciato un ottimo ricordo a Parigi durante il suo biennio francese. Interpellato da Radio RMC sul futuro della sua ex squadra, il Pallone d’Oro 2005 ha voluto dire la sua, concentrandosi in particolare sul suo connazionale: Neymar.

“In questa stagione Neymar ha avuto diversi infortuni.” ha spiegato Ronaldinho. “Ma stiamo parlando di un vero talento. Un calciatore che quando è al massimo, quando è al 100% è uno dei calciatori migliori in circolazione.”

Ronaldinho, la sentenza sul PSG: “Hanno già in migliori…”

L’ex trequartista brasiliano parla poi in generale del PSG, della sua stagione deludente in ambito europeo e del mercato. “Hanno solo bisogno d’adattamento.” ha sentenziato. “Però una cosa non capisco: hanno già i migliori al mondo in rosa, cosa vorrebbero prendere? Perché cambiare tutto? Per prendere i peggiori? Io davvero questa cosa non la capisco.”

Il ragionamento di Ronaldinho è chiaro: “Neymar, Messi, Di Maria, sono i migliori al mondo nel loro ruolo. Che senso stravolgere tutto sul mercato. Sono già loro i migliori, in giro non ne trovi di migliori. Cambi per prendere giocatori peggiori? Non avrebbe senso.” Infine un passaggio anche su Mbappè, da molti dato vicino al Real Madrid: “Mi piace molto come giocatore, l’importante è che sia felice. Il resto poi viene da se. Ha tutte le qualità per diventare il migliore al mondo.”