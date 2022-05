PSG, si avvicina l’addio: la foto spiazza tutti e fa il giro del web

Il fuoriclasse e la foto come indizio social sul futuro: colpo di scena, l’addio al PSG sembrerebbe essere sempre più vicino

Il futuro del fuoriclasse francese sembrerebbe davvero essere ogni giorno che passa sempre più lontano dalla Torre Eiffel. Il suo contratto con il PSG è in dirittura di arrivo e, salvo clamorosi stravolgimenti dell’ultimo minuto, l’addio è ormai imminente. Appare infatti remota l’ipotesi del rinnovo.

Il contratto di Kylian Mbappé con il Paris Saint-Germain scadrà il 30 giugno 2022. Quindi, il rapporto tra il club parigino e l’attaccante sembrerebbe essere ormai in dirittura d’arrivo. Nonostante le smentite date in diverse occasioni dallo stesso Pochettino, il futuro del classe 1998 parrebbe ogni giorno che passa sempre più vicino al Real Madrid.

Il club spagnolo non ha mai fatto mistero in merito all’interesse posto su Mbappé e il giocatore, a parametro zero e già laureatosi campione di Francia con il suo attuale club, potrebbe già traslocare verso nuovi orizzonti. A riportare l’indizio social e la foto che sta facendo il giro del web è stato ‘Tuttosport’.

Calciomercato PSG, Kylian Mbappé alle prese con il trasloco: indizio social che potrebbe confermare l’addio?

L’artista Ora Ito, nonché amico stretto di Kylian Mbappé, ha scattato una foto a casa del giocatore inquadrando una maglia che il bomber stesso ha voluto regalargli. In questa foto, postata poi su ‘Instagram’, sono subito saltati all’occhio alcuni scatoloni sigillati e i trofei vinti dall’attaccante già imballati. Trasloco in vista allora per Mbappé, che dal 30 giugno di quest’anno potrebbe non essere più un giocatore del PSG. Il Real Madrid lo chiama a gran voce.

A rendere, poi, ulteriormente appetibile questo trasferimento è la possibilità di ottenere le sue prestazioni calcistiche a parametro zero. Carlo Ancelotti, forte della recentissima vittoria de LaLiga, è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. L’indizio social e le voci di mercato, quindi, in tal senso andrebbero ad incastrarsi. Che sia un cambio di casa unito anche a un cambio di nazione? Si attendono ulteriori sviluppi, per comprendere quanto ci sia di vero in ciò che è stato ipotizzato e visto finora.