“Incontro con l’agente”: calciomercato Juventus, Agnelli fa sognare i tifosi

La Juventus si sta muovendo sul calciomercato per la prossima stagione. Agnelli lunedì incontrerà un agente di un giocatore.

La Juventus giocherà domani contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri l’ultima partita casalinga stagionale. Sarà un match molto particolare per il club piemontese, perché sarà l’ultimo in maglia bianconera all’Allianz Stadium sia per Giorgio Chiellini che per Paulo Dybala. I due calciatori, come è noto a tutti, lasceranno la ‘Vecchia Signora’ al termine della stagione.

Per il team bianconero la prossima annata sarà contraddistinta da tanti cambiamenti. La Juventus, infatti, dopo la stagione deludente di quest’anno, che non ha portato nessun trofeo, dovrà fare di tutto per allestire una squadra che l’anno prossimo ritorni, almeno, per competere per la vittoria dello Scudetto.

I dirigenti della società piemontese, difatti, si stanno già muovendo per cercare di rinforzare il team guidato da Massimiliano Allegri. Se il primo obiettivo è proprio quello di sostituire Dybala e Chiellini, il secondo è quello di rinforzare il centrocampo. Ci sono delle importanti novità di mercato proprio per la zona mediana del campo, il quale è stato il reparto che ha deluso di più in queste ultime stagioni.

Calciomercato Juventus, Agnelli incontrerà lunedì l’agente di Pogba

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Juventus sta cercando di far tornare Paul Pogba a Torino: “Lunedì ci sarà l’incontro tra i dirigenti bianconeri e l’agente del calciatore francese del Manchester United per cercare di capire se ci sono i margini per il ritorno del centrocampista nel team bianconero”.

Pogba, infatti, non rinnoverà con il Manchester United il contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. Il campione del Mondo, quindi, nella prossima sessione estiva sarà libero di trasferirsi a titolo gratuito. La Juventus, però, per prendere il centrocampista dovrà battere anche la forte concorrenza del PSG di Leonardo.