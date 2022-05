“Perché non va al VAR?”: Milan-Atalanta, scoppia la polemica in diretta tv

Il risultato finale di Milan-Atalanta sorride a Stefano Pioli, ma nel post partita è scoppiata la polemica per un episodio arbitrale.

Milan-Atalanta è finita da pochi minuti. I due gol di Rafael Leao e Theo Hernandez hanno dato il via alla festa dei tifosi rossoneri che sono ad un passo dalla vittoria dello scudetto. Nonostante il risultato, però, durante e dopo la gara contro la squadra di Gian Piero Gasperini non sono mancate le polemiche.

Al centro del caos, infatti, è finito il primo gol dei rossoneri, viziato da un fallo ai danni di Pessina non ravvisato dal direttore di gara. Subito dopo l’episodio i tifosi bergamaschi hanno aspramente protestato contro la decisione dell’arbitro: sui social è scoppiato il putiferio.

Milan-Atalanta, Pessina protesta a ‘DAZN’

Nell’immediato post partita, dopo i due allenatori, ai microfoni di ‘DAZN’ è arrivato anche Matteo Pessina. Se Gasperini ha abbandonato il collegamento per evitare di parlare della direzione arbitrale, il calciatore si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo contro l’arbitro.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “A me sembra palese che ci sia un fallo su di me sul gol del Milan. Chiunque abbia giocato a calcio può dire lo stesso. Questo episodio ha condizionato la partita. Il Milan, però, sulla lunga distanza, ha legittimato il risultato”. E conclude: “Qualificazione in Europa? Nella prossima gara contro l’Empoli ci giochiamo tutto. Poi vedremo il risultato sugli altri campi”.