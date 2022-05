Il Milan annusa lo scudetto: Pioli affonda l’Atalanta e attende l’Inter

Milan-Atalanta è finita da pochi istanti. Il club rossonero si impone 2-0 nella gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022.

Vince e convince il Milan di Stefano Pioli che esce vittorioso dalla sfida dello stadio Giuseppe Meazza contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La formazione rossonera vince 2-0 grazie alle reti di Rafael Leao e Theo Hernandez. Il Milan agguanta tre punti fondamentali che possono valere lo scudetto già stasera.

Tutto dipenderà dal risultato di Cagliari-Inter, gara che andrà in scena alle ore 20:45 all’Unipol Domus. La formazione di Simone Inzaghi è obbligata a vincere per rimandare la festa scudetto dei cugini rossoneri.

Milan-Atalanta, la sintesi del match

Il Milan vince grazie a Rafael Leao e Theo Hernandez che regalano i tre punti a Stefano Pioli che, ora, annusa l’odore dello scudetto. Ad aprire le danze ci ha pensato Rafael Leao al minuto 57. L’attaccante del Milan batte Musso con una conclusione che finisce sotto le gambe del portiere della Dea. La rete del raddoppio arriva poco dopo, al minuto 75: Krunic ruba palla a Boga e lancia Theo Hernandez. Il terzino rossonero entra in area e firma il raddoppio che vale la vittoria finale.

Occasione persa per i bergamaschi che, classifica alla mano, restano ancora in corsa per un posto in Europa. Tutto dipenderà, però, dal risultato delle dirette avversarie: la lotta per l’Europa di deciderà all’ultima giornata di campionato.

Classifica Serie A

Milan punti 83, Inter* 78, Napoli 73, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 60, Fiorentina* 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria* 33, Salernitana 31, Cagliari* 29, Genoa 28, Venezia 26.

*una partita in meno