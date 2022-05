“Operazione ai dettagli”: calciomercato Milan, salti di gioia per Maldini e Pioli

Il Milan oggi può vincere lo scudetto, ma è arrivata una notizia dal calciomercato che avrà fatto fare dei salti di gioia a Maldini.

Quella di oggi può essere una giornata che può entrare nella storia del Milan. I rossoneri, infatti, se dovessero vincere contro l’Atalanta e se l’Inter non dovesse ottenere i tre punti a Cagliari, potrebbero diventare campioni d’Italia. Per la squadra di Stefano Pioli il math di oggi non sarà per niente facile, visto che i bergamaschi non possono perdere ulteriore terreno in zona Europa.



L’Atalanta, difatti, è ottava in classifica con la Fiorentina ad un punto dalla Roma, che ha pareggiato ieri contro il Venezia già retrocesso, e a tre punti dalla Lazio che giocherà domani contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Bisogna ricordare anche che al Milan, a prescindere di quello che farà con l’Inter, basta fare quattro punti nelle ultime due giornate di campionato.

L’ansia in casa rossonera, quindi, è alle stelle, perché nessuno li aveva inseriti tra i favoriti per la vittoria finale. Nonostante l’importanza fondamentale di questi ultimi due atti della stagione, Maldini e Massara si stanno già muovendo per regalare l’anno prossimo a Pioli un team ancora più forte. Proprio dal mercato c’è un aggiornamento che sicuramente avrà fatto fare dei salti di gioia ai due dirigenti milianisti.

Calciomercato Milan, Maldini e Massara stanno limando i dettagli per Origi

Come quanto riportato da ‘Fabrizio Romano’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Milan è vicinissimo ad Origi: “L’operazione è ai dettagli per un trasferimento del calciatore in rossonero a titolo gratuito. Il Liverpool è a conoscenza della trattativa in atto tra l’attaccante ed i dirigenti milanisti. Origi ha già informato la società dei ‘Reds’ che se andrà via a termine della stagione”.

L’arrivo di Origi sarebbe sicuramente una manna dal cielo per Stefano Pioli, visto i problemi che ha avuto quest’anno in attacco. Zona offensiva che attende per la prossima stagione la decisione Ibrahimovic se lasciare o meno il calcio giocato. I tifosi del Milan, intanto, sperano di festeggiare in giornata ‘anche’ la vittoria dello scudetto.