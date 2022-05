Milan-Atalanta, il gesto lascia tutti senza parole: è successo in diretta DAZN

Nel post partita di Milan-Atalanta è arrivato un particolare gesto che ha lasciato i giornalisti DAZN davvero a bocca aperta.

Nell’atteso match di San Siro il Milan ha battuto 2 a 0 l’Atalanta con una prestazione molto solida e conquista tre punti che hanno il sapore dello scudetto. La squadra di Pioli, trascinata dalle reti di Leao e Theo Hernandez, si porta ad un passo dalla conquista della Serie A e basta solo un punto all’aritmetica. Conquista che può arrivare anche in caso di mancato successo dell’Inter a Cagliari.

Si complica ora la strada europea per l’Atalanta di Giampiero Gasperini che deve sperare nei risultati di Fiorentina e Roma. Il tecnico nerazzurro ha parlato nel post partita commentando la sfida contro i rossoneri. Ecco le sue parole a DAZN:

“Il Milan merita lo scudetto, anche se l’Inter è molto forte e sono appaiate da tempo. Abbiamo fatto una buona gara, siamo stati in partita fino al gol di Theo, il Milan ha avuto difficoltà nel primo tempo mentre noi abbiamo faticato negli ultimi 16 metri. In generale abbiamo fatto una buona partita. Chance di andare in Europa e programmi futuri? Le chance sono quelle che dice l’aritmetica, noi dobbiamo vincere e sperare che Roma e Fiorentina non vincano. Magari possiamo augurare alla Roma la vittoria della Conference League e siamo tutti contenti”.

Milan-Atalanta, Gasperini va via e sorprende tutti

Nel corso della gara c’è stata qualche polemica per il primo gol di Rafael Leao, azione nata dopo un presunto fallo su Pessina. Nel corso dell’intervista a DAZN Gasperini ha lasciato Diletta Leotta ed i telecronisti DAZN a bocca aperta.

Alla domanda relativa a questo presunto torto arbitrale Gasperini è andato via ‘quasi’ scappando e senza rispondere alla domanda del giornalista. Il tecnico nerazzurro, spesso polemico quest’anno a causa degli episodi arbitrali , ma stavolta ha sorpreso ed è andato via senza creare polemiche.