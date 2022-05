“Salta l’ultima giornata”: Atalanta, che tegola per Gasperini

Brutte notizie in casa Atalanta in vista dell’ultima giornata di Serie A: il big è out, salterà la gara contro l’Empoli

L’Atalanta non ha affrontato la stagione come in molti appassionati di questo sport si sarebbero aspettati. Complici anche molti infortuni e forfait sopraggiunti nel corso della stagione, specialmente da parte dei big della squadra. Arrivano, con la corsa all’Europa League ancora aperta, altre cattive notizie però per Gian Piero Gasperini.

La Dea, quindi, scenderà in campo sabato 21 maggio contro l’Empoli. Al Gewiss Stadium, a partire dalle ore 20:45, infatti, il gruppo di Gasperini si giocherà il tutto per tutto (sperando in risultati favorevoli dagli altri campi) per provare ad accedere alla prossima edizione dell’Europa League.

Attualmente la squadra di Bergamo si trova in ottava posizione in classifica, a pari punti (59) con la Fiorentina e a un solo punto di svantaggio dalla Roma, sua diretta concorrente. La 38^ giornata è perciò di fondamentale importanza. Ma per Gasperini è arrivata poco fa un’altra brutta notizia. Infortunio per Luis Muriel e stagione finita.

Atalanta, che tegola per Gasperini: infortunio e stagione finita per Muriel, le ultime sulle sue condizioni

Luis Muriel, nel corso della sfida contro il Milan a San Siro per la 37^ giornata, è stato costretto a lasciare il campo prima del tempo. Sostituito dal tecnico nerazzurro per un problema al ginocchio. Come riferito pochi minuti fa da ‘Sky Sport’ la situazione si è rivelata più grave del previsto. “Muriel salta l’ultima gara di Serie A: stagione finita in anticipo, infortunio serio”, hanno fatto sapere.

Al 55′ contro i rossoneri, infatti, il colombiano era stato costretto a chiedere il cambio a Gian Piero Gasperini e al suo posto era subentrato Duvan Zapata. Dopo aver svolto nella giornata di oggi ulteriori accertamenti ed esami strumentali, è venuto fuori che il giocatore ha rimediato una lesione tra primo e secondo grado al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro.