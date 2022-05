Milan, mazzata in vista per Maldini? Ennesima beffa per i tifosi

Il Milan di Stefano Pioli è sempre più vicino allo scudetto, ma il calciomercato potrebbe portare una ‘spiacevole’ sorpresa ai rossoneri.

Il Milan di Stefano Pioli è la più grande sorpresa della stagione. Nonostante gli addii di pedine fondamentali come Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu la squadra rossonera ha ottenuto risultati maggiori rispetto alle attese e si trova oramai ad un passo dallo scudetto. Al club rossonero manca solo un punto e poi si potrà festeggiare il tanto atteso scudetto.

A fine stagione il Milan potrebbe perdere altri due giocatori importanti, anche loro a parametro zero. I nomi in questione sono quelli di Frank Kessie, oramai promesso sposo del Barcellona, ed Alessio Romagnoli. Il difensore è stato per anni fondamentale per il Milan, ma ora il suo ruolo è passato in secondo piano a causa dell’exploit della coppia composta da Tomori e Kalulu.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Romagnoli potrebbe fare un percorso già visto negli ultimi mesi, potrebbe seguire le orme dell’ex compagno Hakan Calhanoglu. Secondo la rosea l’Inter sta valutando il difensore come possibile colpo a parametro zero.

Inter, dal Milan il possibile colpo in difesa

Romagnoli potrebbe essere il colpo nerazzurro per rinforzare la difesa e magari sostituire Alessandro Bastoni. Sul difensore c’è il forcing del Manchester City di Guardiola, l’Inter lo vorrebbe trattenere a tutti i costi ma in caso di un’offerta record dovrebbe sedersi al tavolo per ascoltare.

L’asse Milan-Inter è più caldo che mai e dopo Hakan Calhanoglu un altro rossonero potrebbe ‘tradire’ i suoi colori ed andare all’Inter. Romagnoli non è ormai una priorità per la squadra di Pioli e nell’ultima stagione ha collezionato solo 18 presenze in campionato.