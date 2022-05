Napoli, De Laurentiis spiazza i tifosi: colpo in attacco dopo Kvaratskhelia

Dopo Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai tifosi del Napoli un altro giocatore offensivo.

Dopo aver battuto domenica il Genoa per 3-0, il Napoli ha chiuso il discorso terzo posto. Gli azzurri chiuderanno il campionato domenica, ore 12.30, contro lo Spezia di Thiago Motta ma in casa partenopea tutti stanno pensando al mercato della prossima sessione estiva, che potrebbe portare tanti cambiamenti tra le fila azzurre.

Il Napoli, dopo Lorenzo Insigne, potrebbe veder andar via calciatori come Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski, David Ospina e Victor Osimhen. Ma De Laurentiis e Giuntoli, ovviamente, si stanno muovendo anche sul mercato in entrata. Il patron partenopeo, infatti, ha già annunciato l’acquisto di Kvaratskhelia.

Lo stesso Luciano Spalletti ha parlato così del georgiano ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ un giocatore forte e muscolare, che gli allenatori vorrebbero avere a disposizione. Ha corsa e tecnica nello stretto”. Kvaratskhelia dovrebbe giocare nella posizione di Lorenzo Insigne, ma il Napoli sta cercando anche altri giocatori per il reparto offensivo. Proprio su un obiettivo del team partenopeo ci sono delle importanti novità.

Napoli, De Laurentiis si muove per Brekalo

Come riportato dal portale ‘CalcioNapoli24’, infatti, il Napoli è tornato ad interessarsi per Brekalo, che non verrà riscattato dal Torino. Il calciatore, infatti, non rimarrà nel club granata, come annunciato dallo stesso Vagnati, perché l’anno prossimo vuole giocare nelle coppe europee.

Brekalo rispetta tutti i parametri che cerca De Laurentiis per i nuovi acquisti: giovane, promettente e con costi accessibili (visto che percepisce circa un milione di euro). Il contratto dell’attaccante esterno, che ha giocato un’ottima stagione con il Torino con 7 gol e 2 assist in 31 partite giocate, con il Wolfsburg scadrà l’anno prossimo ed il Napoli potrebbe approfittare proprio di questa situazione contrattuale del giocatore per non spendere una cifra molto onerosa.