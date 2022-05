Mazzata per Inzaghi: Inter, accade a pochi giorni dalla Sampdoria

Mentre si pianifica già la prossima stagione, l’Inter va verso un finale amaro del rapporto professionale col calciatore croato.

Da mesi l’Inter dialoga con Ivan Perisic, immaginando un rinnovo contrattuale, ma alla fine non ha ancora presentato un piano concreto per trattenerlo. Un atteggiamento che il giocatore e il suo entourage non hanno apprezzato, considerata l’importanza che riveste all’interno dello spogliatoio nerazzurro e nelle dinamiche di squadra.

Sarà per questo che, in pieno festeggiamento per l’ottenimento della Coppa Italia, il giocatore non ha nascosto la sua delusione. Anzi, Perisic ne ha approfittato per chiarire in qualche modo pubblicamente lo stato della situazione e la sua evoluzione forse inevitabile: “Marotta ha detto che siamo vicini? Non si aspetta l’ultimo momento, con i giocatori importanti, non si fa così, lo dovete sapere”.

Il centrocampista non ha chiaramente apprezzato il comportamento della dirigenza dell’Inter e non l’ha nascosto. Esiste quindi una crepa che sarà difficile da ricompattare, ed è lì che spunta la Juventus.

Inter, Perisic non rinnova: è pronta la Juventus

L’acquisto di Gosens dall’Atalanta da parte dell’Inter aveva già aperto la strada alla rottura definitiva, poi il resto l’ha fatto la differenza tra domanda e offerta. Perisic apparentemente chiedeva un contratto di 3 anni da 6 milioni di euro a stagione, mentre l’Inter non sarebbe andata oltre i due anni a 4 milioni di euro, considerato anche l’età del giocatore.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri sarebbero ormai rassegnati al fatto che non ci sarà il rinnovo, anche perché nel frattempo l’entourage di Perisic non è rimasto ad aspettare. Il croato potrebbe finire alla Juventus, accettando il biennale da 6 milioni di euro netti, che i bianconeri propongono. Al termine del campionato, quindi subito dopo la gara in programma contro la Sampdoria, gli agenti incontreranno la società bianconera per mettere tutto a punto.