Calciomercato Juve, Allegri ha già individuato il centrocampista del futuro

Calciomercato Juve, Allegri pensa al futuro e ai profili che possano dare maggiori certezze a centrocampo: spunta un nuovo nome.

Massimiliano Allegri e la Juventus pensano al futuro e a come ritornare ai vertici già dalla prossima stagione. Grandi nomi sono nel mirino del club. Primo tra tutti, com’è noto, quello di Paul Pogba. Alternativa, in caso di forfait del francese, resta aperto il possibile tentativo per Milinkovic Savic. Ma in caso di un addio in particolare tra le file bianconere, il tecnico avrebbe già fatto una richiesta specifica per la sostituzione.

Non ci sono quindi solamente le idee che conducono la Vecchia Signora a pensare di investire su top come Pogba o Milinkovic Savic. L’idea del club è quella di dar vita a una vera e propria rivoluzione, per tornare a vincere il più possibile. E per archiviare questa stagione dal sapore amaro.

Nella lista dei cedibili, per il reparto di centrocampo, infatti resta il nome di Arthur. Il contratto del brasiliano con la Juve scadrà il 30 giugno 2025 ma la possibilità che possa dire addio prima del tempo resta sempre nell’aria. E a volte torna a farsi sentire con maggiore forza. Se Arthur dovesse effettivamente lasciare, Allegri avrebbe già scelto chi dovrà andare a sostituirlo.

Calciomercato Juve, Arthur resta nella lista dei cedibili: al suo posto Allegri pensa a Partey

Come riferito quest’oggi da ‘Tuttosport’, quindi, la Juventus non avrebbe in mente soltanto i nomi di Pogba e Milinkovic Savic sulla lista delle possibili operazioni di calciomercato. In uscita resterebbe Arthur, che dovrebbe poi andare a essere ovviamente sostituito. Proprio nel ruolo di mediano, allora, Allegri starebbe pensando al profilo di Thomas Partey.

Attualmente Partey è un giocatore dell’Arsenal, squadra che continua a essere interessata a un eventuale trasferimento proprio dello stesso Arthur tra le proprie file. Il club di Premier League potrebbe così diventare il perno per un affare importante con i bianconeri. E il ghanese classe 1993 potrebbe fare al caso della Juventus.