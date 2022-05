Lazio, Sarri prepara il colpo a centrocampo: arriva un altro ex Napoli

La Lazio corre per blindare la qualificazione in Europa League della prossima stagione, mentre Sarri sul mercato fa richieste ben precise

Maurizio Sarri sta preparando al meglio la sua Lazio per portare a casa gli ultimi tre punti rimasti in palio per questa stagione. Il match della 38^ giornata i biancocelesti lo giocheranno allo Stadio Olimpico davanti ai propri tifosi contro il Verona. Concentrazione dunque per l’ultima gara casalinga, ma restando sl tempo stesso comunque proiettati verso il mercato che si aprirà ufficialmente il 1° luglio (e terminerà il 1° settembre).

Sarri, quindi, dopo i pochi rinforzi che ha potuto ricevere con lo scorso calciomercato invernale, avrebbe per il futuro fatto richieste ben precise a Igli Tare e alla società biancoceleste. In cima alla lista degli innesti c’è ancora un ex Napoli.

Dopo Hisay, voluto dal tecnico e arrivato alla Lazio il 1° luglio 2021, anche Allan è stato esplicitamente richiesto. Il centrocampista ha giocato a Napoli dal 2015 fino al 2020, a disposizione proprio di Sarri che vuole ora poter di nuovo contare sulle sue capacità. Il suo contratto con l’Everton scadrà nel 2023 ma tra il giocatore e il mister ci sarebbe già un accordo ben preciso.

Calciomercato Lazio, Sarri non ha dubbi: richiesto Allan, che può arrivare a parametro zero

Secondo ‘Il Messaggero’, Maurizio Sarri avrebbe esplicitamente chiesto come primo colpo da mettere a segno con l’apertura del calciomercato estivo, quello di Allan. Giocatore che ha avuto già modo di allenare al Napoli tra il 2015 e il 2018. Il brasiliano, inoltre, potrà arrivare alla Lazio a parametro zero, nonostante la sua scadenza di contratto con l’Everton fissata al 2023.

Di comune accordo con Sarri avrebbero infatti deciso che sarà mantenuta la promessa di svincolarsi, per evitare che la Lazio debba a tutti gli effetti presentare un’offerta economica al suo attuale club. Altro nome caldo della lista, poi, per Sarri resta Matias Vecino. Il contratto del centrocampista con l’Inter scadrà a fine giugno di quest’anno e potrà così arrivare anche lui a zero nella Capitale.