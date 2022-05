Mercato Cagliari, chi resta e chi parte in caso di Serie B

Il mercato del Cagliari, ovviamente, dipenderà dalla possibile conferma in Serie A o dalla drammatica retrocessione in Serie B. Ultimi novanta minuti prima di decretare le nuove strategie per il futuro

Come confermato da “Fabio Caressa” sui canali “Sky”, il Cagliari potrebbe cambiare proprietà nel corso della prossima stagione. Di fatto, come sottolineato dal noto giornalista, il club rossoblù potrebbe essere acquistato da nuovi investitori pronti a rilevare il club dalla guida di Giulini.

Sono attese conferme anche per capire come cambierà il mercato. In caso di Serie B, il Cagliari potrebbe dire addio a diversi giocatori. Crederci finchè la matematica lo consentirà. Sarà questo lo slogan salvezza per l’ultima giornata di campionato. Isolani impegnati a Venezia, Salernitana pronta a ospitare l’Udinese.

In caso di vittoria dei granata il Cagliari retrocederà in Serie B. Isolani salvi in caso di vittoria a Venezia e mancata vittoria della Salernitana in casa contro l’Udinese. Detto questo, con la retrocessione in Serie B, Joao Pedro e Cragno, in primis, potrebbero dire addio agli isolani per confrontarsi ancora in Serie A nel pieno della loro maturità professionale. Certo l’addio di Keita Balde, il quale non verrà riscatto a prescindere dalla salvezza o retrocessione.

Mercato Cagliari, le strategie in caso di Serie B

Cragno e Joao Pedro potrebbero essere sacrificato per far cassa e rivoluzione l’intera rosa. Non è escluso che il nuovo progetto isolano possa puntare a un’immediata risalita in Serie A con la conferma di entrambi i giocatori. Certo l’addio di Nandez, corteggiato da Juve e Roma, ma attenzione anche alle sirene dalla Premier League.

Deiola, Pavoletti, Ceppitelli e Carboni potrebbero rimaner, mentre si lavorerà sui nuovi acquisti. In caso di Serie B bisognerà circondarsi di giocatori che conoscono alla perfezione la categoria e che spingano il piede sull’acceleratore in maniera immediata per cercare di centrare il sogno promozione dopo un solo anno di purgatorio. Sguardo al futuro, ma anche al presente: domenica andranno in scena gli ultimi 90 minuti della stagione. La conferma in Serie A è ancora possibile, ma tutto potrebbe dipenderà dall’impresa dell’Udinese a Salerno.