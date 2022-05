Lascia la squadra e vola via: Napoli, De Laurentiis è gelato

Il Napoli giocherà l’ultima gara di campionato domenica contro lo spezia, ma De Laurentiis è preoccupato per un giocatore.

Dopo la vittoria contro il Genoa di domenica scorsa, il Napoli ha raggiunto aritmeticamente il terzo posto in classifica. La gara contro i rossoblù è stata contraddistinta dall’addio a Lorenzo Insigne, che dal prossimo primo luglio volerà in Canada per giocare nella MLS con la maglia del Toronto.

I partenopei termineranno la stagione domenica, ore 12.30, contro lo Spezia di Thiago Motta ma ormai in casa partenopea tutti stanno pensando alla prossima stagione, che potrebbe portare con sé tanti cambiamenti. Non solo Insigne, infatti, potrebbe cambiare squadra a termine di questo campionato.

Ci sono tante indiscrezioni di mercato, sia in entrata che in uscita, intorno alla squadra di Luciano Spalletti. Voci che riguardano molto il reparto offensivo, visto l’arrivo di Kvaratskhelia e il forte interessamento del Manchester United e del Newcastle per Victor Osimhen. Proprio un giocatore dell’attacco partenopeo ha lasciato in giornanta la squadra di Luciano Spalletti, ‘gelando’ Aurelio De Laurentiis.

Napoli, la notizia che preoccupa De Laurentiis: Lozano è tornato in Messico per operarsi alla spalla destra

Come quanto comunicato dallo stesso Napoli, infatti, Lozano ha terminato già la stagione: “Lozano è rientrato anticipatamente in Messico. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la Nazionale lo scorso 3 febbraio”.

Aurelio De Laurentiis, sempre oculato negli acquisti costosi, spera che Hirving Lozano recuperi nel migliore dei modi dall’infortunio alla spalla, visto che il messicano ha avuto diversi problemi fisici da quando è arrivato a Napoli nel 2019 dal PSV: dal Covid, passando all’infortunio all’occhio della scorsa estate, appunto a quello della spalla di inizio anno. Infortuni che non hanno permesso al calciatore di avere sempre una condizione ottimale.