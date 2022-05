Calciomercato Roma, altro che Dybala: Mourinho punta un altro big

La Roma pianifica le mosse in vista della prossima sessione del mercato. Nel mirino giallorosso, oltre a Dybala, è finito anche un altro top.

La Roma pianifica le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato. José Mourinho, alla luce dei deludenti risultati conseguiti in campionato, è stato chiaro: per crescere serviranno giocatori di qualità, in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra. Un appello destinato ad essere raccolto, visto che la società appare intenzionata a soddisfare le sue richieste. Diversi i nomi finiti nella lista del direttore generale Tiago Pinto, tra cui Paulo Dybala.

L’argentino ha salutato ufficialmente l’ambiente bianconero e nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva in merito al proprio futuro. Su di lui ci sono pure l’Inter (che ha messo sul piatto un ingaggio da top player), l’Atletico Madrid ed il Manchester United, intenzionato a sottoporre il proprio reparto offensivo ad un vero e proprio restyling.

Una concorrenza agguerrita, che potrebbe dar vita ad una pericolosa asta al rialzo. Da qui la decisione, da parte della società capitolina, di provare a battere anche altre strade. Una di queste, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Leggo’, conduce a Luis Muriel la cui esperienza all’Atalanta potrebbe presto giungere al termine.

Roma, occhi su Muriel: affare possibile

La sua stagione, dal punto di vista realizzativo, non è stata negativa: 14 gol e 10 assist in 39 apparizioni complessive. Il suo contratto, però, scade nel 2023 e fin qui i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. Ecco perché la Dea sta valutando l’idea di cederlo subito, in modo tale da monetizzare il suo addio.

La Roma, intanto, è alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. Lo stipendio è alla portata (2 milioni), con Pinto che proverà a farsi avanti in maniera concreta nelle prossime settimane. In piedi, infine, pure l’opzione Marko Arnautovic autore di un’ottima stagione con la maglia del Bologna. Tante opzioni sul tavolo, Mourinho può iniziare a sorridere.