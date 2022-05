Roma, Mourinho sorride a metà: c’è ancora un problema da risolvere

In vista dell’ultima partita di campionato, giungono buone notizie per la Roma ma mister Mourinho sorride a metà, pensando anche alla finale di Conference League.

L’ultimo appuntamento stagionale in Serie A per i giallorossi di Mourinho sarà contro il Torino di Juric. Per la Roma si tratterà di una sfida importante per il definitivo piazzamento in classifica, ma che non ne altererà gli equilibri dato il +3 della Lazio e il posto in Europa League già al sicuro, se non fosse che la Fiorentina è lì in agguato.

Per il tecnico portoghese però sarà anche l’occasione per studiare ancor di più i suoi e la formazione da schierare in campo per quello che è diventato l’impegno più importante, vale a dire la finale di Conference League contro il Feyenoord.

Le due sfidanti sono attese a Tirana il prossimo 25 maggio e in tal senso per il tecnico giallorosso alcuni recuperi saranno fondamentali.

Roma, tre calciatori tornano a disposizione di Mourinho, ma…

In occasione della partita contro il Torino José Mourinho potrà contare sul recupero di Chris Smalling, Nicolò Zaniolo e Rick Karsdrop. I tre sono partiti con il resto della squadra per la trasferta, tuttavia è possibile che il tecnico scelga di preservarli e quindi che finiscano per sedere soltanto in panchina. Un sorriso a metà per Mou, che possibilmente non darà loro minuti prima della finalissima ma sarà frutto di un ragionamento volto ad evitare ogni rischio.

Come dichiarato dal tecnico in conferenza stampa, per Smalling ci sono zero possibilità che scenda in campo. Questa è la prima certezza, Zaniolo invece sta decisamente meglio ma potrebbe essere comunque risparmiato. Infine, Karsdrop “è quello più vicino al recupero ma è ancora in dubbio”. Dà poche certezze il mister, ma ne avrà sicuramente qualcuna in più prima della finale.