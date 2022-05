Mancini senza pace: Nazionale, arriva un’altra batosta

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, per la Nazionale di Mancini è arrivata un’altra batosta per il match contro l’Argentina.

Questa sera con Torino-Roma comincerà l’ultimo turno del campionato di quest’anno. Sarà un’ultima giornata contraddistinta da tantissima tensione, visto che, tranne per chi andrà in Champions League, è ancora tutto in gioco: dallo scudetto, passano per la zona europea, alla salvezza.

Se i club, dopo tanto tempo, quest’anno sono tornati a regalarci un campionato avvincente fino all’ultima giornata di campionato, la delusione per la mancata qualificazione dell’Italia di Roberto Mancini al prossimo Mondiale è ancora presente sia nel cuore che nella mente di tutti gli appassionati dello sport più bello del mondo.

Dopo la vittoria dell’Europeo, difatti, nessuno si aspettava che la Nazionale bucasse l’appuntamento per staccare il pass per volare in Qatar. In questi giorni si è anche parlato di un possibile ripescaggio, speranze azzerate poi dalle dichiarazioni di chiusura da parte di Gravina. Il prossimo impegno dell’Italia sarà contro l’Argentina, nella sfida tra i campioni d’Europa ed i vincitori della Copa America, ma per Roberto Mancini non ci sono buone notizie.

Nazionale, brutta batosta per Mancini: Immobile non ci sarà contro l’Argentina

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Ciro Immobile non sarà a disposizione del CT per la finalissima tra Italia ed Argentina del prossimo 1 luglio a Wembley. Il centravanti non riuscirà a recuperare dalla distorsione alla caviglia riportata durante il match tra la Lazio e la Sampdoria di Giampaolo.

Roberto Mancini, quindi, sarà costretto a ‘creare’ un piano di riserva per la gara contro Messi e compagni. Chi farà parte sicuramente del match sarà Giorgio Chiellini, che saluterà la Nazionale proprio nel match contro gli argentini. L’Italia, intanto, sicuramente farà di tutto per battere l’Argentina per cercare di dare una soddisfazioni ai propri tifosi, dopo la delusione del mancato Mondiale.