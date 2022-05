Salernitana-Udinese è una delle gare più attese della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Ma c’è un doppio problema.

Sale l’attesa per Salernitana-Udinese, match che vale un’intera stagione per la formazione granata di Davide Nicola. Allo stadio Arechi di Salerno, i campani si giocano la permanenza in Serie A contro la compagine friulana allenata da Gabriele Cioffi.

Il match è di vitale importanza per la Salernitana che spera nella salvezza a tutti i costi. Servirà vincere contro l’Udinese nel match casalingo, anche perché subito dietro c’è il Cagliari di Agostini che spera in un passo falso per salvarsi proprio ai danni dei campani. La classifica parla chiaro. Per questo motivo serve l’aiuto di tutti e la massima concentrazione.

Salernitana-Udinese, Sepe salta il match

Davide Nicola, però, avrà a che fare con un grosso problema. Il tecnico della Salernitana, infatti, dovrà fare a meno di Luigi Sepe, estremo difensore della sua formazione titolare. Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, questa mattina il portiere si è sottoposto ad esami strumentali al polpaccio che gli aveva già provocato più di un fastidio contro la Sampdoria. Per questo motivo non sarà a disposizione contro l’Udinese.

Un altro calciatore che non sta benissimo è Bohinen, alle prese con un fastidio muscolare e quasi mai coinvolto negli allenamenti di squadra nell’ultima settimana. Le riserve sulle sue condizioni verranno sciolte solamente nella giornata di domani, quando lo staff e l’allenatore faranno il punto della situazione. Oltre all’assenza di Ederson, squalificato, Nicola deve correre prontamente ai ripari. Qualora Bohinen non ce la facesse, l’allenatore della Salernitana ha già in mente un cambio modulo.