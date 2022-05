L’Eintracht si rinforza dopo l’Europa League: colpo a zero

L’Eintrach Francoforte è pronto a dare continuità dopo la vittoria dell’Europa League: arriva un colpo a parametro zero, che gioia per i tifosi.

Hanno vinto l’Europa League, ma non hanno intenzione di fermarsi. La vittoria dell’Eintracht Francoforte permetterà al club di partecipare alla Champions League, nonostante una Bundesliga terminata a metà classifica.

Per dare continuità al progetto, il club tedesco è pronto a regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire subito in rosa. Una nuova gioia per i tifosi, dunque, potrebbe arrivare direttamente dalla finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato Eintracht Francoforte, arriva Aurelio Buta gratis

Il club tedesco ha già iniziato a muoversi sul mercato. Forse anche forte del precedente Santos Borré, ha deciso di chiudere un altro importante colpo a parametro zero. Un colpo che andrà a rinforzare la rosa che ha già dimostrato, con la vittoria in finale di Europa League, di essere una formazione piuttosto organizzata.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, Aurelio Buta sarà un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte. Già l’anno scorso ci avevano provato Celtic ed Everton, ma l’Antwerp chiedeva almeno 4,5 milioni di euro per liberare il giocatore. Una cifra ritenuta eccessiva dalle pretendenti. Così, il terzino portoghese è rimasto in Belgio senza rinnovare il contratto. Firmerà con l’Eintracht un contratto di quattro anni.