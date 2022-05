Lukaku, ennesima batosta all’ultima di campionato: è ufficiale

Novanta minuti al termine della Premier League. Ultima gara anche per il Chelsea di Romelu Lukaku, impegnato contro il Chelsea retrocesso.

Si disputerà in questi minuti l’ultimo decisivo turno di Premier League. Grande attesa per gli ultimi novanta minuti che decideranno chi porterà a casa il titolo. Il grande ex Steven Gerrard affronta in trasferta il Manchester City di Guardiola, con l’obiettivo di fermare i Citizens e regalare il titolo alla squadra di Klopp, impegnata in casa contro il Wolverhampton. In campo anche il Chelsea di Lukaku e Tuchel, ormai terzo in classifica.

La stagione dei campioni d’Europa ha deluso le aspettative dei tifosi: i problemi relativi al cambio società ed investimenti sbagliati hanno portato i Blues ad uscire subito dalla lotta per il campionato e subito fuori anche dalla Champions League. Il Chelsea concluderà la stagione contro il Watford già retrocesso e Tuchel ha mandato l’ennesimo segnale relativo a Romelu Lukaku.

L’ex Inter ha giocato bene ed è tornato al gol nelle ultime gare di campionato, ma il tecnico tedesco lo ha nuovamente bocciato, spedendolo solo in panchina nel club inglese. Tuchel ha schierato il tridente ‘piccolo’ con Ziyech e Mount alle spalle della stella tedesca Havertz.

Chelsea, tanti problemi per Lukaku

Dopo un buon inizio stagione Lukaku è stato fermato da un infortunio e da quel momento non ha trovato più spazio. Pochi minuti e dichiarazioni fuori luogo nel corso della stagione hanno ‘distrutto’ il rapporto tra le parti ed il giocatore, pagato 115 milioni di euro la scorsa estate, sembra ormai lontano dal club inglese.

In Inghilterra si discute di possibili rinforzi offensivi in casa Chelsea, ennesimi rumors che sembrano bocciare il belga. La panchina odierna è l’ultimo indizio che sottolinea le difficoltà dell’attaccante e quella di oggi potrebbe essere l’ultima gara di Lukaku con la maglia dei Blues.