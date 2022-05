Inter, mani nei capelli e San Siro gelato: succede contro la Sampdoria

I primi quarantacinque minuti di Serie A hanno dato un’importante spallata con tanto rammarico e delusione in casa Inter.

L’ultima giornata di Serie A vedeva lottare fino alla fine Milan ed Inter, una lotta scudetto con il club rossonero che partiva nettamente avvantaggiato nella trasferta di Reggio Emilia e l’Inter, impegnata in casa contro la Sampdoria.

I primi 45 minuti di gioco hanno di fatto messo fine alla lotta scudetto: il club rossonero, partito subito forte, ha chiuso il primo tempo sul risultato di 3 a 0 trascinati da un super Giroud ed uno straordinario Rafael Leao. Il portoghese ha aiutato la squadra di Pioli con tre assist mentre a finalizzare è stato l’uomo dei gol decisivi Olivier Giroud, autore da una doppietta.

Mentre a Reggio Emilia si festeggiava tutt’altro clima è andato in scena a San Siro. Il primo tempo è finito sullo 0 a 0 con i nerazzurri alla ricerca disperata del gol ed un super Audero. Nonostante ciò la testa era a Reggio Emilia: come riporta DAZN alcuni giocatori dell’Inter in panchina stavano assistendo alla sfida dei cugini ed hanno assistito all’uno-due terribile di Giroud.

Inter, sconforto e silenzio dopo i fatti di Reggio Emilia

Dopo il secondo gol di Giroud il cileno Vidal ha spiegato ai compagni l’andamento del match dei rossoneri e tra i nerazzurri è regnato lo sconforto. Tanta delusione con Gosens, addirittura visto con le mani nei capelli per le notizie riguardanti i rivali.

Un finale di stagione amaro per l’Inter ed i suoi tifosi con lo stadio ammutolito e la squadra che probabilmente finisce la stagione con due titoli ed un secondo posto. Il Milan è ormai ad un passo dalla chiusura del campionato ed è pronto a tornare a Milano per festeggiare con i suoi tifosi