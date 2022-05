PSG, non solo Mbappè: ennesimo ribaltone per Donnarumma e compagni

Dopo aver ottenuto il rinnovo di Kylian Mbappè il Psg pensa al futuro e vuole pianificare al meglio la prossima stagione.

Negli ultimi giorni è terminata finalmente l’annosa questione relativa al futuro del campione francese Kylian Mbappè. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Psg, è stato accostato per diverso tempo al Real Madrid, ma i francesi, complice un’offerta faraonica dello sceicco Al Khelaifi, sono riusciti nel convincere il proprio gioiello.

Il mancato acquisto di Mbappè può trasformare il mercato del Real Madrid e non solo. Anche in Francia sono sicuri che questo clamoroso ribaltone può cambiare la situazione anche nel club parigino, che, sembrava pronto ad una rivoluzione. La società campione di Francia ha ‘silurato’ il direttore sportivo Leonardo e la situazione sembrava simile anche per Pochettino, ma le cose sembrano essere cambiate.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna dell’Equipe Kylian Mbappè ha un ottimo rapporto con Pochettino e questo sarebbe un importante indicazione per il futuro del tecnico. Il quotidiano sottolinea che Al Khelaifi ha garantito un contratto faraonico a Mbappè ed oltre a questo vuole accontentare tutte le richieste dell’attaccante.

Psg, Al Khelaifi pronto ad accontentare Mbappè

Pochettino è in scadenza nel 2023 e la permanenza di Mbappè potrebbe garantirgli un altro anno sulla panchina del Psg. Il club francese sogna la Champions League ed anche nella prossima stagione punterà sul tridente Mbappè, Neymar e Lionel Messi per provare a conquistare l’agognata coppa.

La permanenza di Mbappè, l’addio di Leonardo e la possibile permanenza in Francia di Pochettino sono indizi di un Psg che vuole restare protagonista e che il prossimo anno punterà nuovamente a vincere tutto.