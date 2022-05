Calciomercato Inter, svelata la prima operazione dell’estate: c’è l’annuncio

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, in casa Inter c’è stato un importantissimo annuncio in sede di calciomercato.

Nonostante la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, l’Inter non è riuscita a bissare lo Scudetto dell’anno scorso. Il Milan, infatti, non ha sbagliato il proprio match point, visto che ha sconfitto per 3-0 il Sassuolo.

Dopo la gara contro la Sampdoria, i nerazzurri sono stati comunque applauditi dal pubblico presente ieri a San Siro. L’Inter, infatti, ha disputato un’ottima stagione, considerando le vittorie della Supercoppa e della Coppa Italia. La ‘Beneamata’, inoltre, ha fatto anche una bella figura in Champions League, perché è uscita agli ottavi di finale non sfigurando contro il Liverpool di Klopp.

In casa interista ora si penserà alla prossima stagione. Intorno alla squadra di Simone Inzaghi, di fatto, ci sono tantissime indiscrezioni di mercato. Sia Vidal che Perisic, infatti, possono cambiare squadra nella prossima sessione di mercato, ma dopo il match contro la Sampdoria è stata svelata la prima operazione per il prossimo anno.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Handanovic: “Resto un altro anno”

Samir Handanovic, infatti, ha confermato la sua permanenza all’Inter anche l’anno prossimo: “Il mio futuro? Sia io che la società vogliamo il rinnovo, e siamo molto vicini. Resto un altro anno. Sfida con Onana? Io sono sempre pronto. Scudetto mancato nel finale? Dobbiamo essere orgogliosi, il gruppo è cresciuto”.

L’estremo difensore interista ha poi concluso il suo intervento: “Siamo riusciti a vincere due trofei e a giocare un calcio bellissimo. Abbiamo, però, lasciato qualcosa durante il percorso, soprattutto quando abbiamo sfidato il Liverpool. Devo ringraziare lo stadio, i tifosi ci sono sempre stati vicini anche nei momenti più difficili”.