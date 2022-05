Juventus, Nedved detta la strategia: summit per chiudere l’affare più atteso

La Juventus vuole tornare sotto le luci della ribalta per la prossima stagione che andrà in scena tra qualche mese: ecco l’ultima mossa

La Juventus vuole tornare ad essere la prima della classe, specialmente dopo aver concluso questa stagione appena terminata non riuscendo a conquistare neppure un titolo. Per questa ragione, si lavora sul mercato e si punta a profili che possano dare maggiori garanzie possibili. Ecco allora le ultime.

È tempo di calciomercato e la Juventus sta cercando di condurre a termine le trattative che hanno un interesse prioritario. A questo proposito, il nome che con maggiore volontà vuole essere portato a Torino è quello di Paul Pogba.

Il francese, che proprio dalla Juventus era volato verso il Manchester United il 9 agosto del 2016, si libererà dal club inglese a parametro zero. Il suo entourage ha perciò già svolto un primo incontro con il club bianconero. Ora, però, dai vertici Juve si spinge per un secondo colloquio, con l’auspicio che possa condurre alla chiusura definitiva dell’affare.

Pavel Nedved, dopo l’incontro tra i vertici societari della Juventus e l’entourage del giocatore, ha preso contatti direttamente con Paul Pogba. L’intenzione è quella, da parte dei bianconeri, di chiudere prima possibile l’operazione, volendo fortemente riportare a Torino il francese. Per questo motivo, secondo quanto raccolto e riportato da ‘Tuttosport’, è stato richiesto un secondo incontro con Rafaela Pimenta.

Si vuole fissare un nuovo incontro già nel corso di questa settimana, per evitare che altri club possano inserirsi in corsa, rischiando poi di far saltare l’affare (non semplicissimo già di per sé, viste le cifre percepite da Pogba allo United). L’intenzione di Nedved, e con lui di tutto il club, è quindi quella di giocare d’anticipo. Anche perché l’alternativa al francese, ovvero Milinkovic-Savic, sembrerebbe essere sempre più vicino proprio al Manchester United.