“È inaccettabile”: caos VAR in Serie A, la rivelazione spiazza tutti

Caos VAR, l’episodio torna alla ribalta e questa volta viene reso pubblico l’audio: errore di comunicazione, arriva la rivelazione

Il VAR, e con esso l’arbitraggio in generale di questa stagione di Serie A, ha fatto spesso discutere. Con decisioni che non sono state a volte molto chiare e che hanno dato vita alle più disparate polemiche. Sul finale di campionato un episodio in particolare ha fatto molto discutere. Quest’oggi è arrivata anche la rivelazione.

Al centro delle polemiche è stato per molto tempo l’errore commesso in Spezia-Lazio in occasione del gol segnato da Francesco Acerbi. Il giocatore biancoceleste era in chiara posizione di fuorigioco, quindi la rete sarebbe stata da annullare.

Nonostante ciò l’arbitro Luca Pairetto ha convalidato il gol che poi ha portato il club della Capitale a vincere al fotofinish. Guadagnando tre punti e ‘sottraendone’ due allo Spezia, in quel momento in lotta per non retrocedere in Serie B. Proprio di questo episodio ha parlato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di A e B, nel corso della conferenza stampa di fine stagione dell’Aia tenuta a Coverciano.

Caos VAR, Rocchi rivela sul gol di Acerbi in Spezia-Lazio: “È inaccettabile quello che è accaduto”

Nel corso della conferenza stampa tenuta dall’Aia a Coverciano, Gianluca Rocchi ha commentato l’audio registrato della conversazione tra arbitro e VAR in Spezia-Lazio. Sotto la lente d’ingrandimento è stato posto infatti il gol segnato da Acerbi, al 90′, in posizione di fuorigioco. Sostanzialmente, per un ‘ok’ arrivato dalla sala VAR, l’arbitro Pairetto ha inteso che non ci fosse nessun problema e ha ripreso il gioco. A quel punto si è perciò sentito: “C****, perché ha ripreso, Luca ferma, ferma, ferma”. Troppo tardi perché il gol era stato convalidato.

Per questo motivo Rocchi ha affermato: “Penso sia abbastanza chiaro quel che è successo, si fa fatica a spiegarla se non con un errore comunicativo. Abbiamo fermato a malincuore tutti e sei. È inaccettabile quello che è accaduto. Sia che l’arbitro riprenda il gioco, sia che il VAR non intervenga nuovamente, sia che gli assistenti non dicano niente. Qui il check di fatto non è stato fatto”.