Italia e Mondiali 2022 in Qatar, arriva l’opinione di un big della Francia

Continua a tenere banco la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali di Qatar: arrivato il commento di un top player della Francia.

Il mancato approdo ai Mondiali in Qatar resta una ferita aperta per il Ct Roberto Mancini il quale, nei prossimi giorni, proverà ad aprire un nuovo capitolo della storia azzurra. L’occasione per vedere all’opera volti nuovi arriverà a stretto giro di posta: il primo giugno, infatti, si terrà la sfida con l’Argentina mentre tre giorni dopo la selezione affronterà la Germania nell’ambito della Nations League.

Di recente avevano ripreso vigore le voci riguardanti un possibile ripescaggio dell’Italia alla kermesse, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre ai danni dell’Ecuador. Uno scenario, però, destinato a restare sulla carta: in caso di squalifica, infatti, a subentrare infatti sarebbe il Cile piazzatosi settimo nel girone sudamericano.

Niente da fare quindi per la Nazionale, esclusa per la seconda volta di fila dal torneo dopo la delusione vissuta nel 2017 nello spareggio con la Svezia. Una buona notizia per Kylian Mbappé che, nel corso di un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport, si è detto felice per il fatto che la formazione del Ct Mancini abbia fallito la qualificazione ai Mondiali.

Mancini, Mbappé commenta la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali

L’attaccante, fresco di rinnovo con il Paris Saint Germain, si è espresso con questi termini sull’argomento. “Meglio per noi, perché l’Italia è una grande squadra. Dopo l’eliminazione ero molto triste per i miei amici Verratti e Donnarumma. Per loro è stata dura, sono stati esclusi dal Mondiale dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions. Ma il calcio è così”.

Nell’occasione il francese si è poi complimentato con il Milan per la conquista dello scudetto, rivelando di essere stato un grande tifoso dei rossoneri quando era bambino. “Da piccolo avevo una baby sitter italiana e passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Così grazie a loro anch’io tifavo rossonero e guardavo un sacco di partite del Milan”.