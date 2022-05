Ibrahimovic-Milan, l’ufficialità dell’ultim’ora sconvolge i tifosi

Il Milan ha dato un comunicato ufficiale molto importante sul futuro di Ibrahimovic: la notizia avrà forte impatto sui tifosi rossoneri

Il Milan non ha nessuna intenzione di sedersi sugli allori. Dopo la vittoria dello scudetto, la società rossonera è ben consapevole di dover subito pensare al futuro per programmare il nuovo progetto tecnico. Nessuna sosta, quindi. La lotta per il primo posto nel campionato venturo sarà ancora più agguerrita. La concorrenza non resterà a guardare.

I rossoneri si godono la festa, per il ritorno al successo dopo undici anni, con grande moderazione. Il futuro passerà attraverso alcune scelte molto importanti ma Stefano Pioli deve già fare i conti con una prima importante grana, emersa negli ultimissimi minuti.

Milan, Zlatan Ibrahimovic si opera al ginocchio: previsti otto mesi di stop

Il club rossonero, infatti, ha comunicato nella giornata di oggi delle importanti novità su Zlatan Ibrahimovic. Nessuna informazione riguardo al futuro, quanto piuttosto l’operazione al ginocchio sinistro.

La società rossonera ha comunicato che lo svedese, in scadenza di contratto, è stato operato dal dottore Bertrand Sonnery-Cottet all’ospedale Jean Mermoz di Lione. Era presente anche il responsabile sanitario del club Stefano Mazzoni.

L’intervento è perfettamente riuscito – ha aggiunto il Milan – ma la prognosi stimata è di 7-8 mesi. Il calciatore dunque tornerebbe in campo soltanto nel 2023. Salterebbe invece tutta la prima parte del prossimo campionato.