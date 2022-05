Ufficiale Napoli, tifosi gelati: duro provvedimento per la nuova stagione

Bruttissime notizie per il Napoli in vista della prossima stagione. La decisione è ufficiale ed è una vera doccia fredda per i tifosi.

L’ultima giornata di campionato si è inevitabilmente lasciata dietro alcuni strascichi che influenzeranno la prossima stagione. Il campionato 2022/23 inizierà non certo nel migliore dei modi per il Napoli e lo Spezia.

A causa dei fatti di La Spezia durante il match tra Spezia e Napoli, con i tafferugli e l’invasione, il Giudice Sportivo ha deciso di calcare la mano nei confronti dei due club coinvolti. Al Napoli sono stati comminati 30mila euro di multa, mentre la Curva A, ritenuta quella maggiormente rappresentativa nel settore ospito dello stadio dello Spezia, dovrà osservare una gara a porte chiuse. La prima partita casalinga al Maradona si giocherà quindi senza una delle due curve.

Anche lo Spezia, altro club coinvolto dovrà subire un’ammenda, la metà di quella inflitta ai partenopei, quindi 15mila euro. Inoltre i liguri dovranno chiudere agli spettatori il settore “Piscina” dello stadio. Entrambe le punizioni sono state mitigate dal fatto che i dirigenti e i calciatori delle due squadre si sono celermente attivati per porre fine ai tafferugli e all’invasione.

Serie A, non solo Napoli e Spezia: le altre decisioni del Giudice Sportivo

Non solo Napoli e Spezia tra i ‘cattivi’ dell’ultima giornata. Anche la Salernitana, a causa dei fumogeni e delle intemperanze nel match salvezza contro l’Udinese, vedrà il settore Distinti chiuso al pubblico oltre ad un’ammenda di 30mila euro. A ciò si aggiunge inoltre un’altra ammenda di 10mila euro per un coro insultante nei confronti di un avversario.

Altre sanzioni riguardano il Milan con 12mila euro, la Fiorentina con 15mila, il Venezia con 3mila e infine la Lazio con 2mila euro di multa.