Napoli, non solo Olivera e Kvaratskhelia: l’annuncio fa esultare i tifosi

L’agente del calciatore in uscita dal suo club apre le porte ad un futuro al Napoli: “Ha la personalità per reggere questa maglia pesante”

Il Napoli, mandato in archivio il campionato, appare già molto attivo sul calciomercato. La formazione di Aurelio De Laurentiis sta muovendo passi concreti per rinforzarsi in vista della prossima stagione quando non sarà semplice riconfermarsi in lotta per lo scudetto. Gli azzurri perderanno il capitano Insigne mentre continuano ad avere dubbi sul futuro di Kalidou Koulibaly.

Alcune operazioni sono già in stato avanzato come quella per il terzino del Getafe Mathias Olivera oppure soprattutto quella per l’attaccante esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che sbarcherà in Italia in estate. Ora l’agente di un centrocampista di Serie A molto ricercato apre le porte al Napoli.

Napoli, agente Nandez: “Una piazza non per tutti perché la maglia è pesante ma sarei felice finisse lì”

Uno dei rinforzi di Luciano Spalletti potrebbe arrivare dal Cagliari. Il tecnico toscano potrebbe approfittare della retrocessione del club sardo. Uno dei calciatori in uscita dalla squadra del presidente Giulini è sicuramente Nathan Nandez, già dato vicino un estate fa e ora molto più prossimo alla porta d’uscita. Ne ha parlato anche l’agente Pablo Bentancur ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione di ‘Calcio Napoli24 TV’. “Ha pagato gli errori dello staff medico del Cagliari ma in una stagione ci sta di poter sbagliare. Contro Inter e Venezia ha giocato fuori forma, lottando per la maglia. Ci teneva moltissimo a raggiungere la salvezza, naturalmente è molto triste per la retrocessione. Non credo resterà al Cagliari. Giulini ha apprezzato lo sforzo del calciatore e sono sicuro che troveremo una soluzione. Il Napoli? Sarei felice, non è una piazza in cui possono giocare tutti. Questa è una maglia pesante, Nandez non soffrirebbe la responsabilità di far parte di questa squadra.

Bentancur ha poi parlato pure di un altro uruguagio vicino a indossare la casacca del Napoli, Mathias Olivera: “Lo conosco dai tempi del Nacional, è il calciatore giusto per i partenopei. Ha grande personalità ed è quello che serviva al Napoli. De Laurentiis ha fatto un grande colpo”.