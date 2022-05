Agnelli-Lapo, storie tese? Il botta e risposta sui social fa il giro del web

La Juve di Agnelli ha disputato una stagione molto deludente. C’è chi non è ancora in buoni rapporti con il presidente bianconero.

La Serie A è terminata lo scorso weekend ed è già testa ormai alla prossima stagione. Una delle principali delusioni del campionato appena concluso è la Juventus: la società di Agnelli, guidata da Massimiliano Allegri, per la prima volta dopo oltre un decennio non ha vinto titoli ed il patron bianconero è più volte finito nel mirino della critica.

Alcune società di Agnelli, non ultima quella di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala, non sono state apprezzate dai tifosi ed il presidente bianconero ha ricevuto molte critiche nell’ultima uscita della squadra allo Stadium. Chi invece ultimamente gode degli apprezzamenti dei tifosi è Lapo Elkann. Fratello di John, questi non ha alcun ruolo nella società, ma è un grande tifoso ed i suoi tweet ricevono tantissimi apprezzamenti nel mondo social.

Nelle ultime ore Lapo è stato protagonista di un diverbio sui social con l’ex calciatore polacco di Juventus e Roma Zbigniew Boniek. L’ex stella bianconera ha lanciato una frecciata ad Agnelli attraverso i social e riferendosi a Lapo Elkann.

Agnelli, il botta e risposta social tra Lapo e Boniek

Tutto è nato mediante uno dei soliti tweet di Lapo Elkann. L’imprenditore, in vista della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord ha augurato buona fortuna alla Roma ed a Josè Mourinho in vista della sfida europea. Non si è fatta attendere la risposta di Boniek che ha reagito via Twitter con il messaggio: “Attento che cugino non ti fa entrare allo stadio”.

Pochi minuti fa Lapo ha voluto rispondere a Boniek ribadendo la grande unità in cui versa la sua famiglia. Il fratello di John Elkann ha scritto su Twitter: “Caro Boniek ti apprezzo come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la famiglia è più unita che mai. Io e Andrea Agnelli ci sosterremo sempre. Fino alla fine”.