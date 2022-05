Rinnovo o possibile addio a sorpresa: Mourinho trema

Il rinnovo di Mkhitaryan potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane dopo la finale di Conference League. Occhio all’inserimento dell’Inter, pronta a piombare sul centrocampista armeno qualora si svincolasse dai giallorossi

La Roma tenterà di blindare Mkhitaryan in vista della prossima stagione e del futuro. Il centrocampista armeno, in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, potrebbe valutare l’addio ai giallorossi a fine stagione. Trema Mourinho e tremano i tifosi.

Sull’ex United resta forte l’interesse dell’Inter, pronta a irrompere con forte decisione sull’armeno per completare il centrocampo nerazzurro della prossima stagione dopo l’addio certo di Vidal. Mkhitaryan vestirebbe i panni di vice Calhanoglu e permetterebbe a Inzaghi di arricchire la linea mediana di qualità ed esperienza.

Mourinho proverà a convincere il giocatore a dire sì al nuovo matrimonio con la Roma. Il tecnico portoghese ha confermato in più di una circostanza l’importanza tattica e carismatica di Mkhitaryan all’interno dello spogliatoio capitolino. Serviranno le prossime settimane per decifrare concretamente in nuovi scenari.

Rinnovo Mkhitaryan, l’Inter insidia i giallorossi

Guardando al presente, Mourinho cercherà di recuperare il suo fantasista per la finale di Conference League contro il Feyenoord. L’infortunio del centrocampista armeno sarà valutato con calma nelle prossime ore, ma trapela un sottile velo di ottimismo. Il futuro di Mkhitaryan, poi, sarà decifrato dopo la super sfida di Tirana.

In caso di addio, la Roma dovrà intervenire prepotentemente sul mercato per cercare una valida alternativa al centrocampista armeno. Mkhitaryan lascerebbe un “buco” tecnico, tattico e carismatico. Impossibile arrivare a Dybala, non trovano le conferme su Ilicic dell’Atalanta. Attenzione a qualche nome a sorpresa dal calcio estero.