Non solo la Conference: l’annuncio a sorpresa fa impazzire la Roma

Dopo la vittoria della Conference League il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato nel post partita del match.

Una vittoria storica, in quel di Tirana, per la Roma di Josè Mourinho. I capitolini tornano al successo dopo anni di sofferenza e problemi e battono di misura il Feyenoord. Decide una rete di Nicolò Zaniolo con i giallorossi a lottare e difendere strenuamente il risultato fino alla fine.

E’ la vittoria di Josè Mourinho che, diventa il primo tecnico, dopo Alex Ferguson e Giovanni Trapattoni, a vincere tre titoli diversi in competizioni europee. Al termine del match il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Ci sono tante cose che ballano nella mia testa, tante cose nello stesso tempo. Sono da undici mesi a Roma e da quando sono arrivato a Roma si capisce l’ambiente. A Torino ho detto ai ragazzi che avevamo raggiunto l’obiettivo ed abbiamo fatto il nostro lavoro, oggi non è lavoro, oggi abbiamo scritto la storia!

Roma, l’annuncio di Mourinho sul suo futuro

Il tecnico portoghese è apparso molto emozionato ed addirittura è esploso in lacrime a fine gara. Mou ha dimostrato di esser entrato in piena sintonia con la squadra ed i suoi tifosi e parlando del suo futuro ha ribadito:

“Io rimango e non c’è dubbio, anche se arrivano delle voci io non voglio qualcosa, voglio restare a Roma. I Friedkin sono onesti e fantastici, questa storia è fatta per proseguire, dobbiamo continuare con questo progetto e definire la direzione della prossima stagione”.Poi prosegue: “La cosa bella della mia carriera è che ho sempre vinto in modospeciale, penso ai successi con Porto, Inter ed ora Roma. Vittorie del genere restano sempre ed io sono felice per Roma ed i suoi tifosi.